Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что противник везет на фронт новую живую силу и боекомплекты.
Где захватчики хотят нажать?
Российские грузовики движутся в направлении Розовско-Пологовской агломерации и Гуляйполя Запорожской области. По словам Андрющенко, направляются маленькими колоннами, разделенными по 5 – 7 единиц автотехники.
Кроме того, увидели, как везли САУ и танки в сторону Гуляйполя. САУ не было уже давно. Все указывает на то, что россияне там будут давить дальше,
– озвучил руководитель Центра изучения оккупации.
Как отметил Андрющенко, противник держит определенное количество резервов и как только определенное направление обороны проседает, Россия туда направляет дополнительные силы с целью дожать ВСУ. Он высказал мнение, что такие перемещения вражеской техники указывают, что Гуляйпольский отрезок фронта для России сейчас в приоритете.
Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте
Какова ситуация в районе Гуляйполя?
27 декабря после заявлений России о якобы взятии под свой контроль Гуляйполя, в украинском Генштабе прокомментировали, что это фейк. Ситуация в Гуляйполе сложная, но оборонительная операция СОУ там продолжается. Продолжаются активные действия для ликвидации вражеских пехотных групп.
28 декабря в Силах обороны Юга сообщили, что ситуация в Гуляйполе сложная, часть города оказалась под контролем России. Оккупанты активизировали штурмовые действия и имеют существенное преимущество в живой силе и вооружении. Однако там заверили, что большую часть города и в дальнейшем удерживают украинские защитники.
Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова с позывным "Перун" рассказал, что пути, которыми россияне заходили в Гуляйполе, сейчас перекрыты. Украинские защитники проводят в черте города зачистку.