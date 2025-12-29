Інцидент стався через відхід бригади, яка не втримала оборону, хоч могла спалити цінні речі. Про це 24 Каналу розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що наразі ситуація на цьому напрямку стабілізувалась, ЗСУ тримають оборону.

Сирський відверто про росіян у штабі ЗСУ у Гуляйполі

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що ситуація сталась через слабку оборону – 102-га бригада ТрО під час боїв не витримала тиску противника, тому поступово відходила. Через це Україна була змушена перекинути туди штурмові частини і підрозділи, які поступово з боями займали те, що було втрачено.

За словами Сирського, дії командування батальйону можна було спланувати по-іншому, адже на допомогу підійшло підкріплення з 5-ї штурмової бригади. Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що зараз призначене відповідне розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку. Вже надали правову оцінку діям насамперед командира батальйону, щоб з'ясувати, чому він так вчинив.

Адже він отримав наказ від командира бригади організувати кругову оборону, а також знищити все, що несло якусь цінність чи містило відомості конфіденційного характеру.

Тобто у них був час, щоб все спалити, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону. Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони, але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок,

– наголосив він.

Сирський додав, що наразі на цьому напрямку вже місяць ворог не має ніяких переваг. Щодня противник намагається атакувати, але зазнає величезних втрат. Через це бойові дії там тривають.

Зверніть увагу! Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов "Перун" повідомив, що КПС ЗСУ в місті Гуляйполе Запорізької області залишили без бою через панічні настрої серед особового складу. За його словами, інцидент свідчить про серйозні проблеми в організації охорони командного пункту, діях особового складу та управлінських рішеннях.

