Про це в коментарі для Суспільного розповів командир 1-го ОШП Дмитро Філатов на позивний "Перун", підкресливши, що окупанти діяли без артилерійської підтримки й застосування безпілотників. Подробиці передає 24 Канал.

Дивіться також "Ворог уже був усередині": боєць ТРО розповів про бій і вихід зі штабу в Гуляйполі

Як Філатов висловився про вихід бійців з КСП?

Полк "Перуна" також відповідає за оборону Гуляйпільського напрямку, тож він схарактеризував випадок як надзвичайно "прикрий". Філатов зазначив, що інцидент свідчить про серйозні проблеми в організації охорони командного пункту, діях особового складу та управлінських рішеннях.

За його оцінкою, з оприлюднених аудіозаписів випливає, що мало місце фактичне підштовхування військових до залишення позицій, що й призвело до фатальних наслідків.

Філатов наголосив, що на місці було достатньо українських сил для відбиття нападу.

Інфільтрована група у кількості трьох військових Росії ... вийшли банально ну шум генератора і почали штурмувати. Відповідно замість того, щоб дати відсіч, дати гідний бій – КСП було покинуте. Ті засоби, носії інформації які там були – вони не знищені...,

– сказав "Перун".

Він також підкреслив, що російські військові діяли практично самостійно без стабільного зв'язку зі своїм командуванням і без будь-якої підтримки з повітря чи з боку артилерії.

Військовий вважає, що такі групи зазвичай діють із метою дестабілізації та провокування паніки, і в цьому випадку їм, на жаль, вдалося досягти свого.

За словами командира 1-го ОШП, ситуація в Гуляйполі залишається напруженою, значною мірою через прорахунки на рівні командування.

Яке становище на фронті Гуляйполя: дивіться карту DeepState

Зазначимо, що військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу застеріг, що у разі втрати Гуляйполя противник отримає можливість наступати з альтернативного напрямку, що значно ускладнить обстановку в Запорізькій області. Імовірно, наступним логічним кроком для ворога стане посилення тиску в районі Оріхова, що істотно зменшить відстань до обласного центру.

Командир 1-го ОШП повідомив, що на проблемну ділянку вже зайшли інші підрозділи, а всі напрямки можливого просування російських військ наразі заблоковані. Водночас у межах міста все ще перебувають окремі інфільтровані групи противника, для знищення яких необхідно провести додаткові заходи.

Філатов додав, що в ідеальних умовах зачисткою міста мали б займатися штурмові підрозділи, однак дві бригади, які раніше утримували там позиції, не мають достатніх спроможностей для стримування наступу армії противника навіть за умови повної укомплектованості.

Як повідомив журналістам військовослужбовець 106-ї окремої бригади ТРО, їхній підрозділ передали в оперативне управління 102-й бригаді ТрО.

Тобто всі події, всі прийняті рішення приймалися командуванням 102 бригади ТрО. 106 не приймала рішення давати бій чи відводити. Наш по документах, але керували не ми,

– сказав він.

За його словами, для детального встановлення обставин інциденту до району подій уже направили робочу групу та спеціальну комісію 106-ї окремої бригади територіальної оборони.

Що цьому передувало?