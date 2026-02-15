Про це повідомляють російські телеграм-канали й офіційно підтверджує Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сочі не спить: у місто завітали невідомі дрони та "бавовна"

Що відомо про атаку дронів на Росію 15 лютого?

Інцидент стався в ніч на 15 лютого на терміналі "Таманьнафтогаз" у селищі Волна Краснодарського краю. Цей район є ключовим вузлом для перевалки нафти та нафтопродуктів.

Місцева влада повідомляє про пошкодження резервуара, складу та частини термінала. Серйозних пошкоджень у комплексі нібито немає.

Водночас в українському Генштабі повідомляють, що на об'єкті спалахнула пожежа.

Наразі усі обставини та масштаби атаки з'ясовуються.

Сили оборони уразили "Таманьнафтогаз": дивіться відео

До слова, потужність термінала "Таманьнафтогаз" становить близько 20 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів на рік. Він є важливою частиною експорту російських енергоресурсів та логістики у Чорноморському регіоні.

Окрім цього, у Генштабі повідомили про успішне влучання у зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника у районі селища Кача, що в тимчасово окупованому Криму.

За минулу добу Сили оборони уразили ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад російської армії у районі Вільного, що на Донеччині. На ТОТ Запорізької області було зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Дрони вже не вперше гатять по цьому регіону: що відомо?