Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки.

Які наслідки нальоту дронів?

Як повідомляють джерела в ГУР, внаслідок завданих ударів було уражено елементи обладнання нафтоналивного термінала, причалу зріджених вуглеводних газів та портову інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу.

Співрозмовник у ГУР також підкреслив, що воєнна розвідка нарощує ударні санкції по енергетичному сектору держави-агресорки, який безпосередньо залучений до фінансування війни проти України.

Варто зазначити, що Таманьський перевантажувальний комплекс, оператором якого є "Таманьнефтєгаз", вважається одним з найбільших у Чорноморському регіоні. Загальний об'єм резервуарного парку нафтопродуктів та зрідженого газу складає понад 1 мільйон кубічних метрів.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що під ударом також опинився тимчасовий пункт базування плавзасобів 92 бригади річкових катерів в Оленівці в Криму. Його атакували ракетою українського виробництва.

На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється,

– йдеться в повідомленні.