Про це пише 24 Канал.
Що відомо про атаку на Сочі?
Росіяни почали скаржитися на атаку незадовго до опівночі.
На опублікованих у мережі кадрах видно величезний клуб дим. Також у місті лунає сирена та гучні вибухи.
Ситуація у Сочі: дивіться відео
Російські телеграм-канали припускають, що міг бути атакований порт.
На тлі атаки введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика.
Окрім того, стверджується, що невідомі дрони також атакують Краснодарський край та тимчасово окупований Крим.
Вибухи у Росії: останні новини
Дрони СБУ вразили Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від України. Це новий рекорд дальності – 1750 кілометрів.
Під Волгоградом було уражено великий арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння. Через це навіть оголошували евакуацію селища Котлубань.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що атаку здійснили ракетами. Згодом у Генштабі підтвердили, що летіли "Фламінго".