Про це пише 24 Канал.

Що відомо про атаку на Сочі?

Росіяни почали скаржитися на атаку незадовго до опівночі.

На опублікованих у мережі кадрах видно величезний клуб дим. Також у місті лунає сирена та гучні вибухи.

Ситуація у Сочі: дивіться відео

Російські телеграм-канали припускають, що міг бути атакований порт.

На тлі атаки введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика.

Вибухи у Сочі: дивіться відео

Окрім того, стверджується, що невідомі дрони також атакують Краснодарський край та тимчасово окупований Крим.

