Про це пише Exilenova+ та волгоградський губернатор Андрій Бочаров.

Дивіться також "Бабовна" в Росії: дрони масовано атакували завод "Прогрес", енергетичний і військовий об'єкт

Що відомо про атаку на арсенал під Волгоградом?

Який саме об'єкт був атакований вночі, місцева влада не уточнює.

Але моніторингові канали зазначають, що йдеться про великий арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння головного ракетно-артилерійського управління на території військової частини 57229/51 у селищі Котлубань.

Відомо, що там сталася пожежа після "падіння уламків" під час відбиття "ракетної атаки". Втім, схоже, масштабні руйнування на складі таки є.

Пожежа на арсеналі біля Котлубані: дивіться відео

Традиційно кажуть, що постраждалих нібито немає. Але масштабна пожежа і детонація змусила владу організувати евакуацію місцевих мешканців.

Вибухи на об'єкті тривають.

Вибухи у Росії: останні новини