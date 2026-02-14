Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що мовиться про ціль на північному сході. Її ураження "вимкне" усю Росію.

В яку точку потрібно вдарити Силам оборони, щоб залишити Росію без світла?

Нещодавно Україна завдала удару по нафтопереробному заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в російській Ухті. Він розташований на відстані понад 1500 тисячі кілометрів від Москви.

Однак важливо, що в цьому регіоні, трішки далі від ураженого НПЗ, є "Ямальський хрест" – він сполучає 17 газопроводів Росії.

Туди обов'язково потрібно дістатись. Якщо ефективно атакувати Ямальський хрест, можна знеструмити всю Росію. Адже більшість російських ТЕЦ і ТЕС працюють саме на газі,

– наголосив він.

Зауважте! Раніше Світан розповів, що відстань до "Ямальського хреста" від України становить 3000 кілометрів. Оптимальний варіант досягнення до нього – балістичні ракети, які летітимуть туди максимум 30 хвилин.

Росія вже зіштовхнулась з блекаутами: деталі