Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що вона розташована за 3000 кілометрів. Удар може повністю зупинити постачання газу та електроенергії.

Який удар обвалить енергетику Росії?

За словами полковника запасу ЗСУ, в Росії є такий собі "Ямальський хрест". Він – один з найбільших ресурсних майданчиків країни-агресорки. Там зводяться 17 магістральних газопроводів. Звідти качають газ на всю Росію і за кордон.

Якщо добратись туди і вдарити по цій точці, в Росії просто вимкнеться газ. До речі, світла також не буде. Адже всі газогенератори, які балансують потужність атомних станцій, працюють на газі,

– пояснив він.

Світан зазначив, що відстань до "Ямальського хреста" від України становить 3000 кілометрів. Найоптимальніший варіант досягнення до нього – балістичні ракети, які летітимуть туди максимум 30 хвилин.

Останні атаки по Росії: коротко