Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".
Які наслідки атаки на Крим?
В "Атеш" підтвердили пожежу на нафтобазі окупантів. Партизани заявили, що передають дані для ударів Збройним Силам України.
Рух "Атеш" дякує Силам оборони України за точні й систематичні удари по військовій інфраструктурі ворога. Рівно рік тому цей об'єкт вже ставав метою успішної атаки – тоді ми також вели розвідку і передавали дані для ударів,
– сказали партизани.
У моніторингових ресурсах зазначили, що на Феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два потужні осередки пожежі.
Деталі атаки на нафтобазу росіян: дивіться фото моніторингових ресурсів
Фахівці підкреслили, що пожежа на цій нафтобазі у 2024 році охопила 12 резервуарів з паливом. З них 8 згоріли повністю. На додаток до цього згоріли будівлі на території термінала.
Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?
Нагадаємо, що в ніч проти 6 жовтня у Феодосії дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму, що спричинило пожежу.
Ворожа ППО не змогла ефективно збити дрони, вражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.
До слова, в етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зауважив, що подібні удари – комплексний підхід до справи.
Він підсумував, що Крим залучений до логістики російської армії, є місцем базування авіації Росії, арсеналу, а також тилом противника. Це, як наголосив Тимочко, створює серйозні проблеми для української армії на Півдні та Сході України.