Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

Дивіться також Серія вибухів, а потім – масштабна пожежа: на Брянщині атаковано ТЕЦ

Які наслідки атаки на Крим?

В "Атеш" підтвердили пожежу на нафтобазі окупантів. Партизани заявили, що передають дані для ударів Збройним Силам України.

Рух "Атеш" дякує Силам оборони України за точні й систематичні удари по військовій інфраструктурі ворога. Рівно рік тому цей об'єкт вже ставав метою успішної атаки – тоді ми також вели розвідку і передавали дані для ударів,

– сказали партизани.

У моніторингових ресурсах зазначили, що на Феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два потужні осередки пожежі.

Деталі атаки на нафтобазу росіян: дивіться фото моніторингових ресурсів

Фахівці підкреслили, що пожежа на цій нафтобазі у 2024 році охопила 12 резервуарів з паливом. З них 8 згоріли повністю. На додаток до цього згоріли будівлі на території термінала.

Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?