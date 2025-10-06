Внаслідок цього там спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер" та Exilenova+.
Які наслідки атаки на Феодосію?
За даними телеграм-каналів, Феодосію атакували дрони. Один з них намагалася збити російська ППО. Проте їй не дуже вдалося і в мережі повідомили про потужний приліт.
Дрони атакували Феодосію: відео очевидців
Зазначається, що було атаковано одну з найбільших нафтобаз у Криму, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами (ПММ). Раніше її атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22.
У Феодосії спалахнула пожежа (Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)
Мешканці Феодосії бідкаються, що дрони не дають їм спати, а ще переймаються, що "знову бензину не буде".
Атаки дронів на Крим: коротко про головне
Вдень 29 вересня у Криму несподівано спалахнула "бавовна". Російські ЗМІ повідомляли про влучання дрона по нафтобазі у Феодосії. Місцеві телеграм-канали поширювали кадри з Феодосії, над якою здіймалися велетенські стовпи диму.
Варто зауважити, що в Росії та на окупованих територіях спостерігається нестача бензину. Її планують усунути до кінця жовтня 2025 року. Причиною дефіциту є атаки безпілотників на НПЗ, які призвели до скорочення виробництва бензину та рекордних простоїв потужностей.