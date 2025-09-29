Місцеві телеграм-канали поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?

Вдень на окупованому півострові оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Пізніше у мережі почали з'являтися повідомлення про ураження нафтобази.

Наразі офіційної інформації щодо прильоту по нафтобазі немає.

Нафтобаза палає у Феодосії / Фото соцмережі

