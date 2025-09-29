Местные телеграмм-каналы распространяют кадры из Феодосии, над которой поднимаются огромные столбы дыма, передает 24 Канал.
Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?
Днем на оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Позже в сети начали появляться сообщения о поражении нефтебазы.
Сейчас официальной информации о прилете по нефтебазе нет.
Что-то очень сильно дымится в Феодосии: смотрите видео
Нефтебаза пылает в Феодосии / Фото соцсети
Какими были последние удары по Крыму?
- Недавно украинские спецназовцы в Крыму уничтожили два российских транспортных самолета Ан-26 и береговые радиолокационные станции.
- 21 сентября, по данным СМИ, беспилотники ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском районе и уничтожили радиолокационную установку. Еще один дрон взорвался и повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района. Также две ракеты "Нептун" атаковали позиции 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района. Повреждены здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой.
- ВМС Украины успешно ударили по коммуникационному узлу Черноморского флота России на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.