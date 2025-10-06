Вследствие этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер" и Exilenova+.
Какие последствия атаки на Феодосию?
По данным телеграмм-каналов, Феодосию атаковали дроны. Один из них пыталась сбить российская ПВО. Однако ей не очень удалось и в сети сообщили о мощном прилете.
Дроны атаковали Феодосию: видео очевидцев
Отмечается, что была атакована одна из крупнейших нефтебаз в Крыму, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Ранее ее атаковали много раз, и после предыдущих ударов из 34 резервуаров целыми остались только 22.
В Феодосии вспыхнул пожар (Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика, 18+)
Жители Феодосии жалуются, что дроны не дают им спать, а еще переживают, что "опять бензина не будет".
Атаки дронов на Крым: коротко о главном
Днем 29 сентября в Крыму неожиданно вспыхнул "хлопок". Российские СМИ сообщали о попадании дрона по нефтебазе в Феодосии. Местные телеграмм-каналы распространяли кадры из Феодосии, над которой поднимались огромные столбы дыма.
Стоит заметить, что в России и на оккупированных территориях наблюдается нехватка бензина. Ее планируют устранить до конца октября 2025 года. Причиной дефицита являются атаки беспилотников на НПЗ, которые привели к сокращению производства бензина и рекордных простоев мощностей.