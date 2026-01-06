Об'єкти були важливі для забезпечення Росії у війні з Україною. Про це 24 Каналу повідомили джерела в СБУ.
Що відомо про уражені об'єкти?
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по двох ворожих об’єктах у глибокому тилу Росії.
У Нейському районі Костромської області вибухи пролунали на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління, де внаслідок детонації боєприпасів виникла масштабна пожежа. Місцева влада оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
Крім того, дрони СБУ уразили нафтобазу "Геркон Плюс" у Липецькій області, що спричинило інтенсивну пожежу. Об'єкт забезпечував паливом одразу три регіони Росії – Тамбовський, Воронезький та Липецький.
СБУ атакували об'єкти в тилу Росії: дивіться відео
У відомстві зазначили, що у новому році служба продовжує знищувати військові та паливні об'єкти Росії, які працюють на війну проти України, зменшуючи логістичні можливості противника.
Які ще об'єкти у Росії нещодавно уразили українські військові?
У Пензі, Твері та Ленінградській області вночі 6 січня чули вибухи та бачили безпілотники. Зокрема, повідомлялося про "вогняні кулі" у небі та можливу атаку на Пензенський підшипниковий завод.
У Ленінградській області та Твері також були зафіксовані вибухи, причому у Твері сталося пошкодження будинку, ймовірно, внаслідок роботи російської РЕБ.
У Липецькій області Росії після атаки дронами горить завод "Енергія", який виробляє продукцію для оборонної промисловості. Влада не підтверджує атаку, але в соціальних мережах вказують на численні влучання дронів у цехи заводу.