Об'єкти були важливі для забезпечення Росії у війні з Україною. Про це 24 Каналу повідомили джерела в СБУ.

Що відомо про уражені об'єкти?

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по двох ворожих об’єктах у глибокому тилу Росії.

У Нейському районі Костромської області вибухи пролунали на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління, де внаслідок детонації боєприпасів виникла масштабна пожежа. Місцева влада оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Крім того, дрони СБУ уразили нафтобазу "Геркон Плюс" у Липецькій області, що спричинило інтенсивну пожежу. Об'єкт забезпечував паливом одразу три регіони Росії – Тамбовський, Воронезький та Липецький.

СБУ атакували об'єкти в тилу Росії: дивіться відео

У відомстві зазначили, що у новому році служба продовжує знищувати військові та паливні об'єкти Росії, які працюють на війну проти України, зменшуючи логістичні можливості противника.

