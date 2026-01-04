Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про атаку на Єлець увечері 4 січня?

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов ще вдень написав, що для регіону є загроза атаки. "Відбій" він дав лише увечері, зазначивши, що червоний рівень небезпеки змінився жовтим.

У Єльці Липецької області після атаки БпЛА горить завод АТ "Енергія", повідомляють очевидці. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс,

– інформують журналісти ASTRA.

Водночас видання звертає увагу, що влада не підтверджувала атаку на підприємство.

У Єльці велика пожежа після атаки 4 січня / Фото з соцмереж

Показуємо АТ "Енергія" в місті Єлець на карті Росії

Телеграм-канал Dnipro Osint акцентував, що в місті Єлєць численні влучання дронів у цехи заводу "Енергія". Осінтер Гарбуз указав координати: це 52.60222438057466, 38.508287783212005.

На місці пожежа, завод працює на російський ВПК,

– написав він.

Осінтери встановили, який саме об'єкт горить на фото з Єльца / Dnipro Osint, ASTRA

Важливо! Осінт-аналіз ASTRA теж підтвердив, що це АТ "Енергія". Цей завод виробляє акумулятори для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. А загалом підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Як реагують росіяни на атаку по Єльцю?

Молоді жителі Липецької області, як і інших російських регіонів, захоплено кричать "Он ще один дрон полетів!"

Водночас чути, як старші люди бажають українцям смерті. Що дивно, адже Сили оборони не цілять по будинках росіян. Невже оборонний завод такий цінний для окупантів?

Росіяни обурені атакою на Єлець: дивіться відео (обережно, лайка!)

Інші користувачі виклали мовчазний ролик. У ньому показано, як серед новорічних вогників ЗСУ подарували росіянам ще один вогник – ну дуже великий.

Пожежа в Єльці після удару дронами: дивіться відео

Третя родина визначається, що збили, а що "в**ало". І фільмує наслідки удару.

Наслідки удару по Єльцю сьогодні: дивіться відео

Єлецьку "Енергію" в 2025 році атакували тричі – в травні та липні. Зауважимо, що 4 січня була атака по Москві та удари по енергетиці Курщини.