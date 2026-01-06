Объекты были важны для обеспечения России в войне с Украиной. Об этом 24 Каналу сообщили источники в СБУ.

Что известно о пораженных объектах?

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по двум вражеским объектам в глубоком тылу России.

В Нейском районе Костромской области взрывы прогремели на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления, где в результате детонации боеприпасов возник масштабный пожар. Местные власти объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, дроны СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в Липецкой области, что вызвало интенсивный пожар. Объект обеспечивал топливом сразу три региона России – Тамбовский, Воронежский и Липецкий.

В ведомстве отметили, что в новом году служба продолжает уничтожать военные и топливные объекты России, которые работают на войну против Украины, уменьшая логистические возможности противника.

