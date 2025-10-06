Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Смотрите также Серия взрывов, а потом – масштабный пожар: на Брянщине атакована ТЭЦ
Какие последствия атаки на Крым?
В "Атеш" подтвердили пожар на нефтебазе оккупантов. Партизаны заявили, что передают данные для ударов Вооруженным Силам Украины.
Движение "Атеш" благодарит Силы обороны Украины за точные и систематические удары по военной инфраструктуре врага. Ровно год назад этот объект уже становился целью успешной атаки – тогда мы также вели разведку и передавали данные для ударов,
– сказали партизаны.
В мониторинговых ресурсах отметили, что на Феодосийском нефтеналивном терминале зафиксировано два мощных очага пожара.
Детали атаки на нефтебазу россиян: смотрите фото мониторинговых ресурсов
Специалисты подчеркнули, что пожар на этой нефтебазе в 2024 году охватил 12 резервуаров с топливом. Из них 8 сгорели полностью. В дополнение к этому сгорели здания на территории терминала.
Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?
Напомним, что в ночь на 6 октября в Феодосии дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, что привело к пожару.
Вражеская ПВО не смогла эффективно сбить дроны, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
К слову, в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что подобные удары – комплексный подход к делу.
Он подытожил, что Крым привлечен к логистике российской армии, является местом базирования авиации России, арсенала, а также тылом противника. Это, как отметил Тимочко, создает серьезные проблемы для украинской армии на Юге и Востоке Украины.