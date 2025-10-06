Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Де пролунали нові вибухи у Росії?

Тюменський НПЗ розташований у мікрорайоні Антіпіно. Місцеві кажуть, що нібито бачили 2 БпЛА, які й атакували завод.

Він, до слова, розташований за 1300 кілометрів від державного кордону України.

До місця інциденту з'їжджалися автомобілі пожежної служби та швидкі.

Обережно, нецензурна лексика! Ситуація у Тюмені: дивіться відео

Згодом місцева влада запевнила, що ніяких пожеж не виникло, а ситуація під контролем. Втім, 3 БпЛА на території заводу таки знайшли і "знешкодили".

У мережі уже показали руйнування на території НПЗ.

Наслідки вибуху на НПЗ / Фото Exilenova+

Де розташований НПЗ у Тюмені: дивіться на карті

Неспокійно також у Пермській області. Місцеві стверджували, що вибухи пролунали на території заводу ОАО "Уралоргсинтез", та згодом з'явилися повідомлення, що гучно було заводі з переробки пластику.

Там нібито спалахнув один із цехів.

Де розташований ОАО "Уралоргсинтез": дивіться на карті

Останні вибухи у Росії