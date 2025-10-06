Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що про атаку розповіли в Генштабі?

Сили оборони України уразили інфраструктуру російського підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова". Він є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.

Військові повідомили, що уражений завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів – авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

У рамках кооперації підприємство здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

Крім того, захисники уразили потужності АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, Криму. Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт.

В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта,

– підкреслили у Генштабі.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії Росії. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – нагадали захисники.