У ДПСУ показали відео ураження окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Як прикордонники знищують окупантів на Курському напрямку?

Прикордонники зі "Сталевого кордону" вдарили по ворожих позиціях на Курському напрямку.

Було ліквідовано щонайменше 5 окупантів, ще 2 – поранено.

Прикордонники ліквідують окупантів на Курському напрямку: дивіться відео

Останні новини бойових дій у Курської області Росії

  • ССО знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Також знищено склади та автомобільну техніку.

  • ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області, вразивши склади з боєприпасами та військовою технікою.