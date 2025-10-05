У ДПСУ показали відео ураження окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.
Як прикордонники знищують окупантів на Курському напрямку?
Прикордонники зі "Сталевого кордону" вдарили по ворожих позиціях на Курському напрямку.
Було ліквідовано щонайменше 5 окупантів, ще 2 – поранено.
Прикордонники ліквідують окупантів на Курському напрямку: дивіться відео
Останні новини бойових дій у Курської області Росії
ССО знищили 5 транспортно-заряджальних машин 9Т250, пускову установку ОТРК "Іскандер" та ЗРПК "Панцир-С1" у Курській області. Також знищено склади та автомобільну техніку.
ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області, вразивши склади з боєприпасами та військовою технікою.