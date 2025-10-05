У ДПСУ показали відео ураження окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Дивіться також 20-річні з Комі, Алтаю та Краснодара: скільки російських строковиків загинуло на Курщині

Як прикордонники знищують окупантів на Курському напрямку?

Прикордонники зі "Сталевого кордону" вдарили по ворожих позиціях на Курському напрямку.

Було ліквідовано щонайменше 5 окупантів, ще 2 – поранено.

Прикордонники ліквідують окупантів на Курському напрямку: дивіться відео

Останні новини бойових дій у Курської області Росії