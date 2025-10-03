Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории".

Скільки російських строковиків загинуло на Курщині?

ЗМІ проаналізували публікації у соцмережах і реєстр спадкових справ та встановили: на Курщині влітку та восени 2024 року загинуло 60 строковиків. Ще стільки ж зникли безвісти.

Середній вік загиблих – близько 20 років. Серед них опинилися призовники із 34 російських регіонів: по п'ять – з Краснодарського та Красноярського країв, чотири – з Алтайського краю та по троє – з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану,

– мовиться в статті.

30 солдатів із цих 60 загиблих було вбито ще в перший тиждень Курської операції.

Журналісти підкреслили, що російське вище командування не вивело молодь із зони бойових дій, на яку перетворилася Курщина.

Російська служба BBC указала, що протягом Курської операції загинуло 159 строковиків. Медійники назвали свій матеріал про цих солдатів "Их там есть".

А проєкт "Хочу жить" навів дані про 217 солдатів, які загинули з початку повномасштабної війни. До слова, дехто з них наклав на себе руки. Слід сказати та те, що ця молодь народжена під час правління Путіна, тож їхня загибель досить символічна.

Зверніть увагу! На початку війни Путін показово пообіцяв покарати тих, хто відправив строковиків на фронт. Коли спливло, що вони там усе-таки є.

Деякі строковики, розшукувані родичами у серпні 2024-го, згодом самостійно вийшли з оточення. Майже два десятки солдатів, з якими не було зв'язку в перші дні операції ЗСУ, пізніше змогли вибратися з Курської області живими, показує їхня активність у соцмережах,

– інформує видання "Важные истории".

