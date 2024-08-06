Прорив кордону підтвердили і в міноборони Росії. Там звинуватили Україну.

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Що відомо про російських полонених із Курської області

Повідомляється, що це строковики. Група здалася в полон, декілька людей загинули.

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Є і ролики, де спілкуються з росіянами. Так, вони розказують, що озброєння на позиції було легким – гранати, автомати, кулемети. А ще останні чотири дні просили, щоб їх забрали з кордону, мовляв, строковики не мають стояти там. Але відповідь начальства була такою: прикордонники залишаються, то лишаються і строковики з контрактниками, "захищаємо".

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Втім, строковик сказав, що до "СВО" ставиться "нейтрально", а щодо рішення Путіна вторгнутися в Україну "не думав". Хлопець закінчив коледж і його забрали в армію. Спершу він ледь не прохопився, що йому все одно щодо війни, але потім видав полум'яний спіч.

Х***во він (Путін – 24 Канал) почав, війна – це завжди х***ва х***я, тобто це завжди погано. У мене війна проходить на Бєлгородській області, там стільки трупів, двіжухі цієї, х***і. Не підтримую таке,

– сказав полонений.

Інший строковик менш упевнений і не зміг грамотно сформулювати, що ж вони робили на кордоні. "Нас всіх відправляють на... як це... типу щоб не допустити прориву", – повідомив він.

На слова "але щось пішло не так?" засміявся та сказав, що все пішло не так із самого початку.

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Солдати просили, щоб їх вивезли, та начальство казало чекати. Ніхто так і не приїхав. До таких дій хлопець ставиться негативно, а от щодо війни та Путіна так і не зміг визначитися.

Він два місяці ухилявся від служби в армії, та все ж пішов. На полігоні "щось показували сапери, штурмовик, медики, але нічого толкового". Цей боєць плутається у видах зброї і не зміг назвати полігон, де вчився.