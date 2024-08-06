Про це повідомила пресслужба оборонного відомства Росії. Ба більше, там стверджують, що підрозділи росіян на прикордонні в Курській області атакували нібито бійці 22 окремої механізованої бригади ЗСУ.

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Росіяни стягують резерви до Курської області

Російське Міноборони побідкалося, що близько 8 ранку за московським часом до трьохсот українських військових при підтримці 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону країни-агресорки.

Як кажуть там, це сталося у районі населених пунктів Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, які розташовані на російсько-українському кордоні.

Вороже оборонне відомство каже, що війська прикриття держкордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ буцімто відбивають атаки й "завдають вогневої поразки противнику" в районі кордону та резервам на території Сумської області.

Загарбники також стверджують, що нібито завдали ударів по зосередженню живої сили та техніки ЗСУ в районах Басівки, Журавки, Хотені, Юнаківці, Біловодах і Храпівщини Сумської області. А в район зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку.

Ну й звісно, що не обійшлося без конкретних звинувачень. Вороже Міноборони вигадує, що до цього причетні військові 22-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, окупанти вже заявили про нібито знищення 16 одиниць бронетехніки Сил оборони України.

До слова, подібний "прорив" у Курській області відмовилися коментувати в українській воєнній розвідці. Втім, за даними джерел ЗМІ у ГУР МО, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.