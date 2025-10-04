Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які об'єкти Росії атакувала Україна?

У ніч на 4 жовтня Сили оборони завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. На місці фіксують вибухи та пожежу, результати удару уточнюються.

Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність – 18,4 мільйона тонн переробки нафти в рік,

– наголосили у Генштабі.

Також у районі Онезького озера (Республіка Карелія) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

У Курській області були уражені радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаюча машину зі складу ОТРК "Іскандер".

На окупованій частині Донеччини атаковано командний пункт 8 армії збройних сил противника. Результати ураження цілі ще уточнюються.