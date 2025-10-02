Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Дивіться також Справжні дії чи шантаж Путіна: чому Трамп заговорив про удари вглиб Росії і Tomahawk

Що відомо про нову атаку ЗСУ?

У четвер, 2 жовтня, у місті Березники Пермського краю Росії, ймовірно, був уражений філіал "Азот".

Це один із найбільших виробників азотних добрив у Росії: аміак, карбамід, аміачна селітра та інші продукти, що можуть використовуватися як у сільському господарстві, так і для виробництва вибухівки. У 2024 році підприємство вийшло на рекордні обсяги – понад 2,3 мільйона тонн продукції.

Удар по заводу "Азот" у Пермському краї / фото Exilenova+

Наслідки влучання по азотному заводу / фото Exilenova+

Відстань від державного кордону України по прямій становить 1700 кілометрів від державного кордону, що, потенційно, може стати рекордом по дальності ураження. Тип зброї, якою завдали удару, поки що невідомий.

Місцеві діляться кадрами ураження об'єкта / фото Exilenova+

Як Україна готується до далекобійних ударів?