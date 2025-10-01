Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, які саме об'єкти в Росії мають стати першочерговими цілями для України. Також завдяки ударам по російських об'єктах нафтогазової галузі, понад 30% потужностей нафтогазової переробки Росії виведено з ладу.

Як Україна має відповідати на атаки росіян?

Маломуж зазначив, що Україна всі свої засоби має зосередити для ударів по території Росії.

По-перше, треба бити по стратегічних бомбардувальниках ворога, з яких запускаються крилаті та балістичні ракети Х-101, Х-555, Х-55, "Кинджал". Вони базують на аеродромах "Мічуринськ", "Саваслейка", "Ніжнєвартовськ" тощо. Там зосереджена система управління польотів, їхнє забезпечення, радіолокація. Все це має бути під повним вогневим контролем,

– пояснив генерал армії.

Також установки ракет наземного базування виявляють в режимі онлайн космічна, радіотехнічна, кібернетична та інші розвідки. Україна знає, де ці об'єкти розміщені і куди переміщаються. Тому потрібно, на його думку, вдарити по них до того, як вони зрушаться з місця. Або здійснити удар по ракетах, які рухаються на потягах чи вантажівках.

По-друге, потрібно нейтралізувати запуск КАБів, які створюють величезну проблему нашим військам на полі бою, а також б'ють по цивільному населенню по всій прифронтовій зоні.

По-третє, необхідно виявляти по всій лінії фронту пускові установки "Шахедів", а також завдавати ударів по підприємствах, де їх виготовляють, і по логістиці,

– наголосив він.

Збивати "Шахеди" в повітрі, на його думку, не так ефективно, як знищувати ресурси, що забезпечують їхнє виробництво та запуск.

Крім того, не варто забувати, що росіяни продовжують запускати ракети з кораблів та підводних човнів. Тому, як вважає ексголова Служби зовнішньої розвідки, потрібно добити російський флот, щоб ворог не міг цього робити.

Паралельно треба ліквідовувати склади боєприпасів та об'єкти нафтопереробки, які Україна успішно уражає. Однак слід продовжувати це робити,

– відзначив Микола Маломуж.

Ще варто звернути увагу, за його словами, на трансформатори, які розташовані біля військових частин, а їх сотні тисяч по всій Росії.

Треба запускати, на думку генерала армії, сотні дронів щодня впродовж 24 годин. Тоді у росіян нічого не злетить і нічого не можна буде скерувати. Навіть якщо запустити 5 – 10 дронів біля аеропорту, у Росії одразу впроваджують операцію "Килим".

