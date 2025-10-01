Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, какие именно объекты в России должны стать первоочередными целями для Украины. Также благодаря ударам по российским объектам нефтегазовой отрасли, более 30% мощностей нефтегазовой переработки России выведено из строя.

Как Украина должна отвечать на атаки россиян?

Маломуж отметил, что Украина все свои средства должна сосредоточить для ударов по территории России.

Во-первых, надо бить по стратегическим бомбардировщикам врага, из которых запускаются крылатые и баллистические ракеты Х-101, Х-555, Х-55, "Кинжал". Они базируются на аэродромах "Мичуринск", "Саваслейка", "Нижневартовск" и др. Там сосредоточена система управления полетов, их обеспечение, радиолокация. Все это должно быть под полным огневым контролем,

– объяснил генерал армии.

Также установки ракет наземного базирования обнаруживают в режиме онлайн космическая, радиотехническая, кибернетическая и другие разведки. Украина знает, где эти объекты размещены и куда перемещаются. Поэтому нужно, по его мнению, ударить по ним до того, как они сдвинутся с места. Или осуществить удар по ракетам, которые движутся на поездах или грузовиках.

Во-вторых, нужно нейтрализовать запуск КАБов, которые создают огромную проблему нашим войскам на поле боя, а также бьют по гражданскому населению по всей прифронтовой зоне.

В-третьих, необходимо выявлять по всей линии фронта пусковые установки "Шахедов", а также наносить удары по предприятиям, где их изготавливают, и по логистике,

– подчеркнул он.

Сбивать "Шахеды" в воздухе, по его мнению, не так эффективно, как уничтожать ресурсы, обеспечивающие их производство и запуск.

Кроме того, не стоит забывать, что россияне продолжают запускать ракеты с кораблей и подводных лодок. Поэтому, считает экс-глава Службы внешней разведки, нужно добить российский флот, чтобы враг не мог этого делать.

Параллельно надо ликвидировать склады боеприпасов и объекты нефтепереработки, которые Украина успешно поражает. Однако следует продолжать это делать,

– отметил Николай Маломуж.

Еще стоит обратить внимание, по его словам, на трансформаторы, которые расположены возле военных частей, а их сотни тысяч по всей России.

Надо запускать, по мнению генерала армии, сотни дронов ежедневно в течение 24 часов. Тогда у россиян ничего не взлетит и ничего нельзя будет направить. Даже если запустить 5 – 10 дронов возле аэропорта, в России сразу внедряют операцию "Ковер".

