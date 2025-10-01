Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, какие именно объекты в России должны стать первоочередными целями для Украины. Также благодаря ударам по российским объектам нефтегазовой отрасли, более 30% мощностей нефтегазовой переработки России выведено из строя.
Важно Такого еще не было: украинские дроны остановили рекордную часть нефтепереработки России
Как Украина должна отвечать на атаки россиян?
Маломуж отметил, что Украина все свои средства должна сосредоточить для ударов по территории России.
Во-первых, надо бить по стратегическим бомбардировщикам врага, из которых запускаются крылатые и баллистические ракеты Х-101, Х-555, Х-55, "Кинжал". Они базируются на аэродромах "Мичуринск", "Саваслейка", "Нижневартовск" и др. Там сосредоточена система управления полетов, их обеспечение, радиолокация. Все это должно быть под полным огневым контролем,
– объяснил генерал армии.
Также установки ракет наземного базирования обнаруживают в режиме онлайн космическая, радиотехническая, кибернетическая и другие разведки. Украина знает, где эти объекты размещены и куда перемещаются. Поэтому нужно, по его мнению, ударить по ним до того, как они сдвинутся с места. Или осуществить удар по ракетам, которые движутся на поездах или грузовиках.
Во-вторых, нужно нейтрализовать запуск КАБов, которые создают огромную проблему нашим войскам на поле боя, а также бьют по гражданскому населению по всей прифронтовой зоне.
В-третьих, необходимо выявлять по всей линии фронта пусковые установки "Шахедов", а также наносить удары по предприятиям, где их изготавливают, и по логистике,
– подчеркнул он.
Сбивать "Шахеды" в воздухе, по его мнению, не так эффективно, как уничтожать ресурсы, обеспечивающие их производство и запуск.
Кроме того, не стоит забывать, что россияне продолжают запускать ракеты с кораблей и подводных лодок. Поэтому, считает экс-глава Службы внешней разведки, нужно добить российский флот, чтобы враг не мог этого делать.
Параллельно надо ликвидировать склады боеприпасов и объекты нефтепереработки, которые Украина успешно поражает. Однако следует продолжать это делать,
– отметил Николай Маломуж.
Еще стоит обратить внимание, по его словам, на трансформаторы, которые расположены возле военных частей, а их сотни тысяч по всей России.
Надо запускать, по мнению генерала армии, сотни дронов ежедневно в течение 24 часов. Тогда у россиян ничего не взлетит и ничего нельзя будет направить. Даже если запустить 5 – 10 дронов возле аэропорта, в России сразу внедряют операцию "Ковер".
Украина продолжает наносить удары по объектам в России: последние новости
- В Ярославле 1 октября появился огромный столб дыма в результате пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе местном нефтеперерабатывающем заводе. Позже местные власти сообщили, что возгорание якобы имеет техногенный характер и не связано с атакой беспилотников.
- В Волгограде ночью на 30 сентября прозвучало 5 – 7 взрывов, а в небе появились вспышки. Стало известно, что над нефтеперерабатывающим заводом, который расположен в Красноармейском районе, сбивали дроны. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников, которую якобы отбили россияне.
- В ночь на 30 сентября также было неспокойно в Ивановской, Владимирской и Нижегородской областях России.
- В результате дроновой атаки аэропорты в Волгограде, Краснодаре, Ставрополе прекращали работу. А в Краснодарском крае сообщали об угрозе ракетного удара.
- Кроме того, в оккупированном Крыму примерно в 3 ночи на полчаса перекрывали Крымский мост.