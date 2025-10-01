Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA.

К теме В Тверской области России был атакован топливный склад "Росрезерва": какие там последствия

Что известно о возгорании на НПЗ в Ярославле?

Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле появилась после 07:20 1 октября. Местные жители сообщали, что видели огромный столб черного дыма и возгорание в районе предприятия.

В Ярославле пожар на территории НПЗ 1 октября / Фото из российских телеграм-каналов

Позже местный губернатор Михаил Евраев заявил, что пожар на территории НПЗ в Ярославле не связан с атакой беспилотников.

Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением,

– написал российский чиновник.

Местные власти подтвердили пожар на НПЗ в Ярославле: смотрите видео

По предварительным данным, возгорание произошло на Ново-Ярославском НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНОС"). Согласно публичным данным, это нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.

Предварительно, пожар произошел на Ново-Ярославском НПЗ: смотрите видео

ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром". Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 миллионов тонн нефти в год.

Много дыма на НПЗ в Ярославле: смотрите видео

Также в сети писали, что, предварительно, на НПЗ горит вакуумная перегонка мазута (ВТ-6). Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 миллиона тонн в год.

Могла загореться вакуумная перегонка мазута (ВТ-6): смотрите видео

Модернизация установки ВТ-6 была запланирована и ее документация утверждена в апреле 2025 года главной государственной экспертизой.

Еще кадры возгорания в Ярославле 1 октября: смотрите видео

Кстати, аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот заметил в эфире 24 Канала, что украинские дроны за последние дни атаковали более 10 российских нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к потерям для России в почти миллион баррелей нефти в сутки и 50 – 65 миллионов долларов США ежедневно.

Какие российские НПЗ были под ударом ранее?