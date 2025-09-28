Об этом в эфире 24 Канала рассказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот, отметив, что речь идет о 50 – 65 миллионов долларов ежедневно. Стоит напомнить, что европейская предельная цена за баррель составляет 60 долларов.

Потери России из-за ударов по НПЗ только растут

"Несмотря на фиксированную цену, Россия продает нефть через теневой флот по более низким ценам. Поэтому удары по НПЗ являются огромными потерями. 50 миллионов долларов за день – это существенно", – подчеркнул Марк Тот.

Конечно, это нарушает функционирование военной машины Кремля. Экономика перепрофилирована для ведения войны не только против Украины, но и для возможного конфликта с НАТО.

По некоторым оценкам, от 17 до 18% нефтегазовых мощностей были повреждены или ослаблены. Эта цифра растет. Украина демонстрирует эффективность дроновой войны. Дальность ударов увеличивается,

– добавил Тот.

Важно подчеркнуть, что дроны преодолевают расстояние в более тысячи километров. Они поражают цели как к северу, так и к югу от Москвы. С июня 2025 года из-за атак на НПЗ потребительские цены в России выросли на 40%. Это довольно серьезно.

Заставит ли это Путина остановиться?

Если посмотреть на то, что происходит на поле боя, то становится понятно, что российский диктатор думает по-другому. Возможно, он обманывает сам себя, давление его внутреннего окружения может быть очень сильным.

"Если посмотреть на некоторые отставки в российском правительстве, то видно, что уходят умеренные фигуры. Зато жесткие остаются. Россия полностью отдана этой войне", – подчеркнул аналитик по нацбезопасности США.

Обратите внимание! Владимир Путин поддержал увольнение заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака. В 2022 году он выступал против нападения на Украину и призвал Путина остановить войну. Поговаривают, что причиной отставки стали длительные разногласия между ним и российским диктатором.

Впрочем в вопросе Украины Кремль уперся в глухую стену. Линия фронта в основном статична. Путин не демонстрирует признаков того, что готов отступить. Ему безразлично, что российские гражданские страдают, цены стремительно растут.

"Ему безразлично даже на то, что более миллиона российских военных были убиты или ранены на украинских полях. С этой точки зрения Украина делает разумно, продолжая атаки на военную машину Путина", – подытожил Марк Тот.

К сожалению, даже такие действия вряд ли быстро изменят расчеты главы Кремля.

