Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Что Песков говорит о возможности переговоров?
Недавно Владимир Зеленский заявил, что Путин "боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны".
В ответ в Кремле пытались поспешно оправдаться: Песков заявил, что Путин якобы открыт к дипломатическому урегулированию конфликта.
Встреча Путина и Зеленского без подготовки – пиар-акция, обречена на провал,
– подчеркнул он.
Представитель Кремля также вспомнил о недавно "предложении" президенту Украины приехать в Москву.
Почему бы не приехать, если ты открыт к диалогу?
– сказал Песков.
По его словам, как место для переговоров Зеленский предлагал Австрию или Швейцарию. В то же время Песков заявил, что эти места якобы неприемлемы для России, поскольку перечисленные страны "давно потеряли свой нейтральный статус в отношении России".
Состоится ли встреча Зеленского и Путина?
Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры между Украиной и Россией необходимо проводить на уровне лидеров, а не технических команд. По его словам, Украина также поддерживает предложения президента США Дональда Трампа относительно трехстороннего или двустороннего формата переговоров.
Впоследствии президент Украины также заявлял, что если Россия не согласится на встречу лидеров или не будет прекращать огонь, то против страны могут применить новые санкции.
В начале сентября Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Тогда российский диктатор сказал, что не видит в ней смысла, однако, если украинский лидер готов, то переговоры якобы могут состояться в Москве.