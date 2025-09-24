Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Что Песков говорит о возможности переговоров?

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Путин "боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны".

В ответ в Кремле пытались поспешно оправдаться: Песков заявил, что Путин якобы открыт к дипломатическому урегулированию конфликта.

Встреча Путина и Зеленского без подготовки – пиар-акция, обречена на провал,

– подчеркнул он.

Представитель Кремля также вспомнил о недавно "предложении" президенту Украины приехать в Москву.

Почему бы не приехать, если ты открыт к диалогу?

– сказал Песков.

По его словам, как место для переговоров Зеленский предлагал Австрию или Швейцарию. В то же время Песков заявил, что эти места якобы неприемлемы для России, поскольку перечисленные страны "давно потеряли свой нейтральный статус в отношении России".

Состоится ли встреча Зеленского и Путина?