Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что говорит Зеленский о возможной встрече с Путиным?

Украинский президент неоднократно отмечал, что готов к любой встрече с российским лидером – хоть к личной или с привлечением других стран. Однако Путин, вероятно, этого не желает.

Если же этого не произойдет, то по мнению президента Украины, партнеры должны продолжить давление на Россию в виде санкций.

Санкции мы ожидаем при условии, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. То есть это же зависит от желания сторон. Мы проявляем поддержку этой идеи. Вы это знаете, это не секрет. Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с Президентом Трампом,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что Дональд Трамп так же ожидает "сильных шагов от Европы". Зеленский отметил, что решение не вводить санкции или не делать какие-то шаги против России – это затягивание времени. Поэтому для лучшего давления вся Европа может накладывать санкции и усиливать тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России.

По мнению профессора американских студий Института Клинтона Скотта Лукаса, Россия продолжает войну, потому что Кремль хочет только решения так называемых "первопричин конфликта". Эксперт в эфире 24 Канала прогнозировал замораживание боевых действий, а не заключение мирного соглашения. А Европа и США, по его словам, могут повлиять на ситуацию с помощью защиты украинской территории, например, на Западе.

Что известно о возможных переговорах Зеленского и Путина?