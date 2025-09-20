Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також "У них на мапах все навпаки": Зеленський пояснив, як Росія плутає дедлайни на Донбасі

Що каже Зеленський про можливу зустріч з Путіним?

Український президент неодноразово зазначав, що готовий до будь-якої зустрічі з російським лідером – хоч до особистої або з залученням інших країн. Однак Путін, імовірно, цього не бажає.

Якщо ж цього не відбудеться, то на думку президента України, партнери повинні продовжити тиск на Росію у вигляді санкцій.

Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з Президентом Трампом,

– сказав Володимир Зеленський.

Очільник держави додав, що Дональд Трамп так само очікує "сильних кроків від Європи". Зеленський зазначив, що рішення не вводити санкції або не робити якісь кроки проти Росії – це затягування часу. Тож для кращого тиску вся Європа може накладати санкції та посилювати тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії.

На думку професора американських студій Інституту Клінтона Скотта Лукаса, Росія продовжує війну, бо Кремль хоче тільки розв'язання так званих "першопричин конфлікту". Експерт в ефірі 24 Каналу прогнозував замороження бойових дій, а не укладання мирної угоди. А Європа та США, за його словами, можуть вплинути на ситуацію за допомогою захисту української території, наприклад, на Заході.

Що відомо про можливі переговори Зеленського та Путіна?