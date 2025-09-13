Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".

Що сказав Зеленський про можливість зустрічі з Путіним?

Володимир Зеленський зазначив, що США можуть підштовхнути Путіна до діалогу.

Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства,
– сказав президент.

Він також наголосив, що українська сторона готова до пропозиції президента США Дональда Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки.

"Але мають бути лідери, а не "технічні команди"", – резюмував український очільник.

Яка зараз склалася ситуація з можливою зустріччю Зеленського і Путіна?

  • Дональд Трамп заявив, що особиста ворожнеча між Зеленським і Путіним ускладнюють зупинку війни в Україні. Президент США також заявив, що вважав ситуацію з війною в Україні легшою, але зрештою помилився.

  • Під час виступу у Китаї 3 вересня президент Росії згадав, що чекає на Зеленського у Москві. За словами російського диктатора, він із Трампом говорив про це під час зустрічі на Алясці 15 серпня.

  • Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна, натомість сказав, що президент Росії натомість може приїхати на зустріч в Київ. Український лідер наголосив, що не може їхати в Москву через тривалі ракетні обстріли України, а також зауважив, що Володимир Путін насправді не прагне зустрічі.

  • Водночас наразі питання щодо можливої зустрічі Путіна та Зеленського не зрушило з місця. Цікаво, що в Кремлі цинічно говорять, що нібито саме Україна "не хоче йти на переговори".