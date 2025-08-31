Само тому, за його словами, Росія і проводжує "сво". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявив Пєсков про мирні переговори з Україною?
Пєсков заявив, що Європа продовжує наполягати на продовженні війни, що, мовляв, контрастує з позицією Росії, США та їх лідерів.
Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють пальці в колеса. Вони всяко заохочують Київ на продовження абсолютно абсурдної лінії нерозмовності,
– заявив Пєсков.
Він додав, що це велика помилка Європи та України. Поки взаємності з поглядами Росії немає, вона продовжуватиме "сво", запевняє Пєсков.
Речник Путіна каже, що Європа нібито спеціально обирає шлях обмеження Росії.
Які ще заяви лунали з Москви щодо війни в Україні останнім часом?
- Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Москва планує продовжувати масовані удари по Україні, зосереджені на "військових об'єктах". Генштаб РФ працює у взаємодії з ФСБ і продовжує наступальні дії в рамках "спеціальної воєнної операції".
- Дмитро Пєсков заперечив, що удари Росії по Києву були спрямовані на цивільні об'єкти, стверджуючи, що ціллю були військові об'єкти.