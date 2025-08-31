Само тому, за його словами, Росія і проводжує "сво". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Зеленський назвав 5 країн, які готові прийняти мирні переговори Росії та України

Що заявив Пєсков про мирні переговори з Україною?

Пєсков заявив, що Європа продовжує наполягати на продовженні війни, що, мовляв, контрастує з позицією Росії, США та їх лідерів.

Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють пальці в колеса. Вони всяко заохочують Київ на продовження абсолютно абсурдної лінії нерозмовності,

– заявив Пєсков.

Він додав, що це велика помилка Європи та України. Поки взаємності з поглядами Росії немає, вона продовжуватиме "сво", запевняє Пєсков.

Речник Путіна каже, що Європа нібито спеціально обирає шлях обмеження Росії.

Які ще заяви лунали з Москви щодо війни в Україні останнім часом?