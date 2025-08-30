У вечірньому зверненні за 30 серпня президент України перерахував держави, які пропонують себе у ролі "майданчиків" для переговорів щодо завершення війни, передає 24 Канал.

Які країни готові прийняти саміт Путіна і Зеленського?

Так, глава держави повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про результати своїх візитів до Туреччини та ОАЕ. Також українська делегація мала зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі, і працює зі Швейцарією. "Кожна з цих країн готова бути майданчиком для переговорів про закінчення війни. Я дякую їм за це", – зауважив президент.

Нагадаємо, що ще перед тим, як відбулася зустріч російського диктатора і Дональда Трампа на Алясці 15 серпня, президент Туреччини заявив, що готовий прийняти саміт лідерів США, України та Росії.

Тим часом Швейцарія та Австрія погодилися надати Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він відвідає їхні країни для проведення мирних переговорів.

Відомо, що ЗМІ розглядали як можливе місце проведення саміту Зеленського і Путіна Угорщину.

Що відомо про ймовірну зустріч Путіна і Зеленського?