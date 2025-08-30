У вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував атаку Росії на Україну у ніч проти 30 серпня. Він підкреслив, що "це вже другий такий масштабний удар Росії за тиждень", передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вдарила по Білопіллю на Сумщині: там частково зникло світло

Що сказав Зеленський про мирний процес із Росією?

Глава держави наголосив, що подібними обстрілами країна-агресор демонструє, що без тиску на неї світу війна не закінчиться. "Це все чіткі сигнали і для Сполучених Штатів Америки, і для Європи, і для лідерів, які цими днями в Китаї та будуть зустрічатися з Путіним", – додав політик.

Президент мав розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді, який підтримав необхідність припинення вогню. Саме це, зауважив Зеленський, буде чітким сигналом того, що Росія готова до дипломатії. Він висловив сподівання, що Моді порушить питання важливості припинення вогню на зустрічі у Китаї.

Довідка: 31 серпня – 1 вересня у місті Тяньцзінь проходитиме саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Туди запрошено понад 20 світових лідерів, зокрема Путіна і Моді.

Наразі російський диктатор, за словами президента, лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники", аби відкласти загрозу санкцій.

"Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", – наголосив Зеленський.

Окремо український лідер зауважив, що Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни.

Що відомо про останні дипломатичні зусилля України щодо закінчення війни?