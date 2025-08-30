Вже відомо про влучання на Дніпропетровщині, є інші наслідки. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про наслідки масованої атаки Росії по Україні 30 серпня?

05:15, 30 серпня Запоріжжя. Нова інформація від ОВА – зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств. Щонайменше 12 ударів було, на місцях влучань виникли пожежі. Трьом людям знадобилася допомога медиків. 04:50, 30 серпня Дніпропетровщина. Область під масованою атакою. Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Інформацію уточнюють. Місцеві пишуть, після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. 04:40, 30 серпня Запоріжжя. Зруйновано приватний будинок. Троє людей поранені. Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння, є влучання в житлову забудову. 04:30, 30 серпня Черкаси. Місцеві пишуть про пожежу після атаки дронів.

