Уже известно о попаданиях на Днепропетровщине, есть другие последствия. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Что известно о последствиях массированной атаки России по Украине 30 августа?

05:15, 30 августа Запорожье. Новая информация от ОВА – разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. По меньшей мере 12 ударов было, на местах попаданий возникли пожары. Трем людям понадобилась помощь медиков. 04:50, 30 августа Днепропетровщина. Область под массированной атакой. Есть попадания в Днепре и Павлограде. Информацию уточняют. Местные пишут, после серии взрывов в разных районах Днепра произошли пожары. 04:40, 30 августа Запорожье. Разрушен частный дом. Три человека ранены. Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения, есть попадание в жилую застройку. 04:30, 30 августа Черкассы. Местные пишут о пожаре после атаки дронов.

