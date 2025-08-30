Уже известно о попаданиях на Днепропетровщине, есть другие последствия. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.
Что известно о последствиях массированной атаки России по Украине 30 августа?
Запорожье. Новая информация от ОВА – разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий. По меньшей мере 12 ударов было, на местах попаданий возникли пожары. Трем людям понадобилась помощь медиков. Днепропетровщина. Область под массированной атакой. Есть попадания в Днепре и Павлограде. Информацию уточняют. Местные пишут, после серии взрывов в разных районах Днепра произошли пожары. Запорожье. Разрушен частный дом. Три человека ранены. Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения, есть попадание в жилую застройку. Черкассы. Местные пишут о пожаре после атаки дронов.
