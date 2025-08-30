Относительно последнего, городской голова Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Что известно о взрывах в Днепре, Ивано-Франковске и других городах 30 августа?

Ночью 30 августа враг массированно атаковал Украину ударными беспилотниками. К 3 утра воздушная тревога охватила почти все области.

Почти одновременно поступила информация от местных сообществ в телеграмме о взрывах в Днепропетровской области (мониторы писали о много дронов на Самар, Павлоград и Днепр) и Ивано-Франковской. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал о работе Противовоздушной обороны.

Перед тем местные сообщества писали о взрывах в Коломые, это также на Прикарпатье. Львовские паблики писали о работе ПВО, и еще Киевская ОВА добавила, что в области продолжается работа ПВО против дронов врага.

Куда еще целился враг во время массированной атаки дронами?