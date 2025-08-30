Относительно последнего, городской голова Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Что известно о взрывах в Днепре, Ивано-Франковске и других городах 30 августа?
Ночью 30 августа враг массированно атаковал Украину ударными беспилотниками. К 3 утра воздушная тревога охватила почти все области.
Почти одновременно поступила информация от местных сообществ в телеграмме о взрывах в Днепропетровской области (мониторы писали о много дронов на Самар, Павлоград и Днепр) и Ивано-Франковской. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал о работе Противовоздушной обороны.
Перед тем местные сообщества писали о взрывах в Коломые, это также на Прикарпатье. Львовские паблики писали о работе ПВО, и еще Киевская ОВА добавила, что в области продолжается работа ПВО против дронов врага.
Куда еще целился враг во время массированной атаки дронами?
- В Харькове вечером 29 августа прогремели взрывы, также в Запорожье взрыв повредил здание.
- Примерно в 2 ночи, по сообщениям местных телеграмм, взрывы были слышны в Киеве – предварительной, это была работа ПВО.
- Также в Черкассах и Чернигове прозвучали взрывы во время атаки "Шахедов".