Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно о взрыве в Запорожье?

Взрыв в Запорожье прогремел примерно в 22:14. До этого глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупреждал о движении вражеского ударного БПЛА в направлении города Запорожья.

Взрыв слышали жители в одном из районов города. Информация проверяется. Обследование продолжается. Не покидайте укрытия. Атака продолжается,

– написал чиновник.

Также он сообщал о работе ПВО по вражеским целям в небе.

Позже Федоров написал, что в Запорожье после вражеской атаки повреждено здание, а также возник пожар на одном из промышленных предприятий.

"Такие последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", – отметил глава Запорожской ОВА.