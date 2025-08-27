Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов существует угроза
Что известно о взрывах в Запорожье?
Россия атаковала Запорожье вечером 27 августа ударными БпЛА. Информация о взрывах в городе появилась в 20:53.
В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в районе острова Хортица.
Работа ПВО по вражескому БпЛА в районе острова Хортица,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в 20:51 в Воздушных силах также предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Запорожья.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Какие регионы "Шахеды" атаковали прошлой ночью?
- В ночь на 27 августа Россия атаковала Самару на Днепропетровщине. Там прогремели взрывы.
- Также под ударом была Полтавщина. В ОВО сообщали о работе ПВО в области.
- В общем в течение ночи на 27 августа Россия выпустила по Украине 95 БПЛА типа "Шахед" и беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 74 российских дронов.