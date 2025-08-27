Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Россия атаковала Запорожье вечером 27 августа ударными БпЛА. Информация о взрывах в городе появилась в 20:53.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в районе острова Хортица.

Работа ПВО по вражескому БпЛА в районе острова Хортица,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 20:51 в Воздушных силах также предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Запорожья.

