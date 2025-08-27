Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Самару на Днепропетровщине прогремели взрывы в районе Самарской области

Сколько дронов сбила ПВО ночью 27 августа?

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 27 августа (с 20:30 26 августа) противник атаковал Украину 95 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны оккупанты запускали с направлений:

Курск;

Миллерово;

Орел;

Приморско-Ахтарск в России;

Чауда – с ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,

– написали военные.

В то же время зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.

Какие области атаковал враг этой ночью?