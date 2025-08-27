Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Сумщину?

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​еще вечером 26 августа. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что на регион двигаются российские ударные беспилотники.

По словам корреспондентов Суспильного, около 01:08 в Сумах раздался первый взрыв. После этого жители города услышали еще ряд взрывов.

В этот момент в некоторых районах Сум также исчез свет.

Мониторинговые каналы сообщили, что на город летели 5 вражеских ударных БПЛА. По состоянию на 01:25 местные власти не комментировали последствия очередной российской атаки.

