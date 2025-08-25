Сейчас ударные БпЛА этого типа стоят России втрое меньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Сколько стоит России изготовить один "Шахед"?

Россия наращивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед", и сегодня их цена стала в несколько раз ниже, чем в 2022 году. Тогда страна-террорист покупала эти беспилотники у Ирана по 200 – 300 тысяч долларов за единицу.

Согласно данным, которые приводит CNN, сейчас благодаря производству на заводе "Алабуга" стоимость одного "Шахеда" составляет около 70 тысяч долларов.

Аналитики CSIS в своих отчетах приводили оценку от 20 до 50 тысяч долларов, но наиболее реалистичными выглядят цифры в пределах 50 – 70 тысяч долларов.

Для сравнения, цена одного из украинских дальнобойных дронов FP-1 составляет 55 тысяч долларов за единицу, недавно стало известно, что темпы производства этих дронов составляют около сотни в день,

– пишет Defense Express.

Российский оборонно-промышленный комплекс планирует увеличить производство дронов до более чем 72 тысяч в год. Для удешевления применяются упрощенные решения, в частности двигатели без стартера и маховика.

Таким образом, России действительно удалось снизить себестоимость "Шахедов", которые она активно использует в своих террористических атаках против Украины.

