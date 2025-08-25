Сейчас ударные БпЛА этого типа стоят России втрое меньше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Сколько стоит России изготовить один "Шахед"?
Россия наращивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед", и сегодня их цена стала в несколько раз ниже, чем в 2022 году. Тогда страна-террорист покупала эти беспилотники у Ирана по 200 – 300 тысяч долларов за единицу.
Согласно данным, которые приводит CNN, сейчас благодаря производству на заводе "Алабуга" стоимость одного "Шахеда" составляет около 70 тысяч долларов.
Аналитики CSIS в своих отчетах приводили оценку от 20 до 50 тысяч долларов, но наиболее реалистичными выглядят цифры в пределах 50 – 70 тысяч долларов.
Для сравнения, цена одного из украинских дальнобойных дронов FP-1 составляет 55 тысяч долларов за единицу, недавно стало известно, что темпы производства этих дронов составляют около сотни в день,
Российский оборонно-промышленный комплекс планирует увеличить производство дронов до более чем 72 тысяч в год. Для удешевления применяются упрощенные решения, в частности двигатели без стартера и маховика.
Таким образом, России действительно удалось снизить себестоимость "Шахедов", которые она активно использует в своих террористических атаках против Украины.
Последние заявления по производству дронов
- Россия применяет против Украины реактивные дроны типа "Шахед". Для их уничтожения нужны зенитные ракеты стоимостью миллионы, ведь такие аппараты летят быстрее и выше, чем обычные винтовые "Шахеды".
- Также враг планирует наращивать производство дронов "Шахед" до более чем 6 тысяч ежемесячно. Это дешевле, чем покупка в Иране. В то же время эффективность этих аппаратов выросла – в 2025 году точность ударов достигла около 20%.