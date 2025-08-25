Прокурор, который занимается расследованием инцидента с дроном, хорошо информирует общественность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Как в Польше комментируют расследование?

Польский чиновник заверил, что сейчас прокуратура проводит соответствующее расследование. По его словам, прокурор хорошо коммуницирует с общественностью по этому поводу, и ничего в вышеупомянутом деле засекречивать не будут.

Чеслав Мрочек говорит, что общество будет ознакомлено со всеми обстоятельствами инцидента. Сейчас различные эксперты взяли образцы для исследования, что требует времени. Он повторно подчеркнул, что умолчаний по этому поводу нет.

Мы имеем определенные недостатки... если речь идет об обнаружении объектов, летящих на низких высотах... Но мы в состоянии задействовать все собственные дополнительные силы и контролировать ситуацию. Более того, мы имеем возможности НАТО. Мы имеем возможности выявлять и уничтожать такие объекты,

– добавил Мрочек.

Что известно об инциденте с падением беспилотника?