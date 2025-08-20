О подробностях загадочного взрыва в полях Польши сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и TVN24.
Что взорвалось возле Варшавы?
В среду, 20 августа, польский прокурор Люблинского региона Гжегож Трусевич назвал объект, который мог упасть на кукурузное поле на востоке Польши.
Исследование взрыва показывает, что объект, вероятнее всего, является военным беспилотником,
– сказал прокурор Трусевич.
Впоследствии представитель польского МИД сообщил TVP, что объект действительно был российским БПЛА "Шахед".
По данным агентства PAP, беспилотник, вероятно, был приманкой, не имел боеголовки и содержал лишь небольшое количество взрывчатки.
Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что инцидент похож на предыдущие случаи, когда российские беспилотники попадали в Литву и Румынию. Он предположил провокационные действия России в связи с переговорами в США.
В то же время МИД Польши выразит протест против виновного и подчеркнул, что важнейшей миссией страны в НАТО является защита собственной территории.
Что известно о взрыве в Польше?
- Ночью 20 августа в селе Осины местные увидели вспышку и услышали взрыв. После на кукурузном поле нашли обгоревшие фрагменты из металла и пластика.
- В результате инцидента никто не пострадал.
- Объект упал примерно в 100 километрах от украинской границы и 90 километрах от Беларуси.