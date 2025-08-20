Про подробиці загадкового вибуху у полях Польщі повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та TVN24.
Що вибухнуло біля Варшави?
У середу, 20 серпня, польський прокурор Люблінського регіону Гжегож Трусевич назвав об'єкт, який міг впасти на кукурудзяне поле на сході Польщі.
Дослідження вибуху показує, що об'єкт, найімовірніше, є військовим безпілотником,
– сказав прокурор Трусевич.
Згодом речник польського МЗС повідомив TVP, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед".
За даними агентства PAP, безпілотник, ймовірно, був приманкою, не мав боєголовки і містив лише невелику кількість вибухівки.
Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що інцидент схожий на попередні випадки, коли російських безпілотників потрапляли до Литви та Румунії. Він припустив провокаційні дії Росії у зв'язку із переговорами у США.
Водночас МЗС Польщі висловить протест проти винного та підкреслило, що найважливішою місією країни в НАТО є захист власної території.
Що відомо про вибух у Польщі?
- Уночі 20 серпня в селі Осіни місцеві побачили спалах та почули вибух. Опісля на кукурудзяному полі знайшли обгорілі фрагменти з металу та пластику.
- Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Об'єкт впав приблизно за 100 кілометрів від українського кордону та 90 кілометрів від Білорусі.