Про це пише 24 Канал з посиланням на Delfi.

Що відомо про зупинення авіасполучення в столиці Литви?

Після того, як уночі біля Вільнюського аеропорту було помічено дрон, то було тимчасово припинено авіасполучення. Відповідну інформацію підтвердив представник аеропортів.

Можемо підтвердити, що сьогодні близько опівночі ми отримали інформацію від фахівців Oro navigacija про те, що у місті Вільнюсі, неподалік аеропорту, був помічений дрон,

– повідомив представник аеропортів Тадас Василяускас.

Відповідно до його слів, служби аеропорту вжили додаткових заходів, було посилено патрулювання та моніторинг ситуації у небі.

Зазначається, що авіасполучення було призупинено приблизно на пів години. Водночас, про наслідки прольоту невідомого безпілотника не вказується.

Прольоти дронів у Литві: останні випадки