Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.
Що відомо про нові дрони Росії?
ГУР у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.
Новий російський БпЛА / Фото ГУР
Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування... Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО,
– кажуть у розвідці.
Ця модифікація обладнана камерою і двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.
В розвідці розповіли, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.
"Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar", – розповіли деталі в ГУР.
Там додали, що двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить БпЛА найбільш подібним до баражуючого боєприпаса "Італмас" виробництва російської Zala group.
Російські розробки
Станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали".
За даними розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1" та понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").
До слова, фахівці ГУР МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-а".